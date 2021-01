Os clubes que irão disputar os estaduais em 2021 ganharam uma preocupação de última hora. Isso porque, de acordo com informações preliminares, a Federação Paulista de Futebol não deve arcar com os custos dos testes de Covid-19 nas competições profissionais em 2021.

Este ano, a FPF custeou 38 rodadas de testes de Covid-19 para as equipes que disputaram as séries A-2 e A-3. Em 2021, as primeiras informações dão conta de que todos os clubes que participarem de torneios organizados pela entidade terão que arcar com as testagens. Ainda não foi divulgado como será o protocolo de saúde. Para os presidentes de Rio Claro e Velo Clube, a situação preocupa. “Temos que nos adequar e levar em conta os gastos com os testes, que irão afetar muito o nosso planejamento, tendo em vista que será um custo alto para o clube durante o campeonato e vamos ter que economizar em outras situações para adequar o nosso orçamento. Ficamos preocupados porque em janeiro já vamos ter que marcar a apresentação e já seria bom iniciar com o protocolo definido para fazer um planejamento”, disse Dayvid Medeiros, presidente do Rio Claro FC.

“Essa situação será discutida na reunião do Protocolo Médico que ainda não tem data marcada para acontecer. A FPF deve disponibilizar o Hospital Israelita Albert Einstein para os testes, mas não é obrigatório ser realizado lá, pode ser em laboratórios locais. Sobre os custos não ficou claro no Conselho Técnico, mas agora as informações dão a entender que será custeado pelos clubes. É um assunto que ainda dará muita discussão até a realização da reunião e do protocolo de saúde. Nós, do Velo, já estamos preparando um plano B, procurando um laboratório parceiro se isso vier a acontecer”, disse Reginaldo Breda, presidente do Velo Clube.