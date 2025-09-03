Mulher fazendo o sinal de socorro com a mão. Foto: Governo de SP

Política pública pioneira para prevenir e acolher casos de assédio e violência contra a mulher em bares, restaurantes e espaços de lazer mantém as inscrições abertas

O Protocolo Não se Cale, política pública do Governo de São Paulo pioneira no enfrentamento ao assédio e à violência em ambientes de lazer, gastronomia e entretenimento, completa dois anos com mais de 105 mil inscritos e 60 mil formados com certificado em seu curso gratuito e online.

“O Não se Cale é um marco do movimento São Paulo por Todas, que amplia a rede de proteção às mulheres e garante que cada vez mais espaços sejam seguros, acolhedores e livres de violência. Além disso, queremos garantir respostas rápidas e eficazes às vítimas e interiorizar cada vez mais essa política para que chegue a todos os bairros e municípios”, reforça a Secretaria de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Criado em agosto de 2023, em conformidade com a Lei nº 17.621/2023 e os Decretos nº 67.856 e 68.477, o Protocolo Não se Cale determina que bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos capacitem seus funcionários para acolher e agir de forma segura diante de casos de assédio, violência ou importunação sexual.

O curso é gratuito e online, com duração estimada de 15 horas, e ao final o participante recebe certificado oficial. A fiscalização é de responsabilidade do Procon-SP, que desde 2024 passou a verificar a aplicação das normas durante suas rotinas de inspeção em todo o Estado. Para realizar a capacitação, é necessário se inscrever no site do Procon-SP. O processo leva cerca de 5 minutos e a certificação é emitida automaticamente após a conclusão.

O gesto de socorro

Parte do conteúdo didático inclui a divulgação do gesto internacional de pedido de socorro, o #SignalForHelp, que pode ser feito de maneira discreta e silenciosa e entrou em evidência recentemente na TV brasileira e nas redes sociais. Com a palma da mão aberta, voltada para fora, a mulher dobra o polegar para dentro e fecha os quatro dedos. Um gesto simples e discreto que pode salvar vidas.

Além da capacitação, os estabelecimentos devem fixar cartazes informativos sobre o Protocolo em locais de fácil visualização, como balcões, caixas e banheiros femininos. O material pode ser baixado gratuitamente no site da SP Mulher.