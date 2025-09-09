Local onde ocorreu o acidente

Acidente na Avenida Remolo Tonon, em Santa Gertrudes, mobiliza GCM, polícia e helicóptero Águia, mas estado de saúde da vítima é estável

Um acidente envolvendo um funcionário de uma empresa de limpeza aconteceu na manhã desta terça-feira (9), na cidade de Santa Gertrudes. Segundo informações colhidas pela reportagem no local, o homem, utilizando protetores auriculares, estaria atravessando a passagem férrea existente sob o pontilhão localizado na Avenida Remolo Tonon e acabou não ouvindo o trem.

Helicóptero Águia chegou a ser acionado, mas não foi necessário seu atendimento

Um equipamento que estaria sendo utilizado pela vítima para manutenção da região teria sido atingido pela parte traseira do último vagão, arremessando-o contra uma parede. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e pousou em um terreno na avenida, porém, não foi necessário no socorro. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Rio Claro para exames e seu estado de saúde é estável.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal e contou com o apoio da Polícia Militar.

Em nota oficial, a prefeitura de Santa Gertrudes esclarece o ocorrido, confira abaixo.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Santa Gertrudes informa que, na manhã desta terça-feira, ocorreu um acidente envolvendo um funcionário de uma empresa terceirizada contratada pelo município, a Latina Ambiental.

O colaborador estava realizando serviços na via pública (Remolo Tonon) quando, por motivos ainda a serem apurados, tentou atravessar a linha férrea utilizando protetores auriculares, o que pode ter prejudicado sua percepção da aproximação do trem. O veículo ferroviário atingiu a roçadeira utilizada pelo trabalhador, que foi arremessado, sofrendo fratura em uma das pernas e um corte na cabeça.

O atendimento foi realizado de imediato pela equipe do SAMU, que encaminhou a vítima ao hospital em Rio Claro. O funcionário encontra-se sob cuidados médicos.

A Prefeitura de Santa Gertrudes e a empresa Latina Ambiental lamentam profundamente o ocorrido, prestam toda a assistência necessária ao colaborador e reforçam o compromisso com a segurança no ambiente de trabalho.