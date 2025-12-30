Imagem ilustrativa

A veterinária Camila Vitte da Rocha traz orientações essenciais para proteger pets dos fogos de artifício e garantir o bem-estar de cães e gatos nas festas.

As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, o temor de muitos tutores devido à soltura de rojões. Para proteger pets dos fogos de artifício, é fundamental adotar medidas que minimizem o estresse causado pelo barulho excessivo.

A veterinária e geriatra de cães e gatos, Camila Vitte da Rocha, destaca que o ruído assusta a maioria dos animais. Por isso, manter o animal em um ambiente calmo e com som ambiente ajuda a mascarar os estalos externos.

Dicas práticas para o bem-estar animal

De acordo com a profissional, é essencial não deixar o animal sozinho ou preso durante as celebrações. O medo pode levar o pet a tentar fugir ou se machucar em grades e correntes ao entrar em pânico.

Existem fármacos calmantes e fitoterápicos que podem auxiliar na redução do estresse. No entanto, Camila ressalta que todo medicamento deve ser devidamente prescrito por um médico-veterinário capacitado para garantir a segurança do animal.

Técnica Tellington Touch e acessórios

Além de protetores auriculares, uma alternativa eficaz para proteger pets dos fogos de artifício é a técnica Tellington Touch. O método consiste em uma amarração no corpo do animal que pressiona pontos específicos.

Essa pressão estimula o sistema nervoso e ajuda a reduzir o estímulo excitatório (adrenérgico), fazendo com que o cão ou gato sinta-se mais seguro. No vídeo abaixo é possível entender a técnica.