Foto do Lago Azul tirada no final de semana e encaminhada ao JC

Prefeitura atribui problema à estiagem, mas moradores denunciam piora na situação e cobram ações efetivas de limpeza

As algas presentes no no lago do Parque Lago Azul novamente tornam-se assunto entre a população que costuma aproveitar momentos de descontração e lazer pelo local.

Neste final de semana, o rio-clarense Carlos Daniel Gonçalves Capellari esteve no local e ficou entristecido com a situação.

“Durante a visita ao local, fiquei triste em ver um ponto turístico da cidade neste estado, muito lixo e cheiro forte!”, relatou o morador.

Carlos comentou também sobre a presença das algas no lago.

“Outra coisa são aquelas algas, tem muitas, isso acaba prejudicando a qualidade da água, peixes e pássaros que por lá vivem”, comentou.

O JC questionou a Prefeitura Municipal no dia 29 de setembro sobre a situação e no dia seguinte divulgou uma matéria. Em nota a prefeitura havia informado que “a proliferação das algas está relacionada à estiagem, que diminui o volume de água aumentando a concentração de material orgânico, o que favorece a reprodução das algas. As equipes de manutenção do Lago Azul fazem periodicamente a retirada dessa vegetação das águas do lago.”.

Cerca de 15 dias depois, outro relato sobre a situação chegou, mostrando o aumento das algas. A Prefeitura foi questionada novamente quanto a limpeza do local e a retirada da vegetação das águas do local.