Projeto oferece muitas oportunidades. Foto: Robs Borges

Programa passa a ter mais de 600 polos de ensino e oferecer 120 mil vagas gratuitas

Este mês o GURI completa 30 anos. Criado em 1995 como política pública pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, gerido pela Santa Marcelina Cultura, o programa oferece mais do que ensino de música. O GURI é arte, cultura, cidadania e desenvolvimento humano e já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens. Agora, anuncia novidades que vão proporcionar educação musical a mais jovens de todas as regiões do Estado já a partir do próximo ano.

Para aprimorar o atendimento e oferecer uma experiência artística completa, o GURI vai passar por uma reestruturação estratégica de seus polos abertos. A ampliação entra em vigor em 2026 e o programa passará a ter 634 polos de ensino – crescimento de 20% comparado com este ano e de 59% se olhar para 2022, quando eram 398 polos – e 120 mil vagas gratuitas para os cursos de música – aumento de 74% em quatro anos.

“O GURI está transformando vidas há três décadas. É uma política pública que une cultura, educação e desenvolvimento humano, e que já se consolidou como um dos maiores e mais consistentes programas de formação musical do país. Vamos continuar trabalhando para que o GURI possa crescer cada vez mais e seguir atendendo com excelência a população do estado de São Paulo”, afirmou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

“Mais do que formar músicos, o GURI promove cidadania, desenvolvimento humano, inclusão social e democratização do acesso à arte e à cultura. Ao longo dessas três décadas, tornou-se referência internacional em educação musical, colocando sempre alunos e alunas como protagonistas de sua história”, destaca Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura.

PROJETO GURI EM RIO CLARO

Na Cidade Azul, o Polo do Projeto Guri fica na Avenida 30, entre as ruas 10 e 11, 1210, no Santana. Há cursos para iniciação musical de crianças e adultos, madeiras, percussão, violino/viola, violoncelo/contrabaixo acústico, camerata de friccionadas, prática de música popular e quinteto de cordas. Mais informações diretamente pelo e-mail [email protected]. Telefone (19) 99681-7998.

