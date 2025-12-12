Ao longo deste ano de 2025 o ‘Projeto Guiii’ realizou inúmeras campanhas com o objetivo sempre de dar continuidade ao trabalho de compras e doações de cadeiras de rodas e de banho para as pessoas que necessitam.

Agora neste mês de dezembro estão sendo vendidos panetones de frutas e chocotones ao preço de R$ 30,00 cada.

Esses são os últimos dias da venda para a retirada que vai acontecer no dia 19 de dezembro, das 13h às 17h, na sede do projeto que fica na Rua 2, nº 1740 – entre as Avenidas 12 e 14 – Centro.

Para reservar o seu panetone ou chocotone de 600 gramas entrar em contato no telefone (19) 99664-0325 (WhatsApp) – falar com Raquel.