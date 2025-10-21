Gui durante a venda de mais uma leva de tampinhas

Até agora, em 2025, já foram arrecadadas e vendidas nove toneladas de tampinhas

Há pouco mais de uma semana o Projeto Guiii fez total diferença na vida de uma nova família: um jovem obeso, com autismo nível 3, que estava acamado desde agosto do ano passado, agora pode realizar o sonho da mãe, de estar presente na mesa de refeições.

“Nós recebemos a solicitação e averiguamos o caso, fizemos visitas e ouvi desta mãe que o sonho dela era poder ter o filho junto a mesa para as refeições. Conseguimos comprar a cadeira que a família necessitava e destinamos duas toneladas de tampinhas para concluir o objetivo, é uma cadeira especial”, relatou Raquel Kapp, mãe de Gui e responsável pelo projeto.

Até o momento, de janeiro a outubro de 2025, o projeto arrecadou e vendeu pouco mais de nove mil toneladas de tampinhas, o que permite a compra de cadeiras de rodas e de banhos para os que necessitam.

Pizza

Uma nova campanha de pizza está sendo realizada e a entrega acontece no dia 25, próximo sábado. O valor da pizza é de R$40,00 e contribuirá para a reforma do salão que abriga o Projeto Guiii. As vendas são feitas diretamente com Raquel, pelo número (19) 99664-0325. São diversos sabores deliciosos!

Reforma

A reforma da sede do projeto, que fica na Rua 2, está a todo vapor. Nesta semana chegam os caminhões de terra para dar seguimento no aterramento do antigo palco.