Mariana Machado, Maria Clara Tertuliano e Nathália Hardt – alunas do Colégio Koelle que venceram Inova Jovem 2025

Na final do programa Inova Jovem 2025, competição nacional de empreendedorismo para estudantes do Ensino Médio organizada pela Agência de Inovação (Inova Unicamp), seis modelos de negócio finalistas foram apresentados. A equipe ReabilitaCão, composta por três alunas (Maria Clara Tertuliano, Mariana Machado e Nathália Hardt) do Colégio Koelle de Rio Claro, foi a vencedora da categoria avaliação da banca, com uma proposta voltada à reabilitação de pessoas por meio do contato com cães.

“O projeto surgiu de uma dor pessoal, porque no início desse ano a minha bisavó foi diagnosticada com demência e receber esse diagnóstico foi muito difícil para ela e para toda a minha família. Porém, o diagnóstico foi só o início de toda dificuldade que viríamos a sentir, o principal problema foi o início do tratamento. Sentimos a minha bisa sem energia e amor a vida, como se aquele diagnóstico a definisse. Assim, conversando com as minhas amigas vimos que algo precisava ser feito. Dessa forma, iniciamos uma investigação e lembramos o quanto nossos cães foram importantes para lidarmos com toda a ansiedade que emerge do ano de vestibulares já que estamos no 3º ano e começamos a pensar que talvez a Terapia Assistida por Animais (TAA) não fosse apenas útil para ansiedade, mas sim para diversos casos neuropsicólogicos”, disse a aluna Maria Clara Tertuliano.

Diante disso as alunas focaram em três pilares para o desenvolvimento do projeto: “Em resumo, focamos em entender a dor social, priorizar o bem-estar de pessoas e animais e planejar uma estrutura financeira sólida. Criamos um formulário e, somando isso a outras pesquisas, percebemos que o problema estava presente em duas frentes. Muitas pessoas enfrentam tratamentos difíceis, muitas vezes sozinhas e ao mesmo tempo, um grande número de cães vive abandonado, precisando de afeto, cuidado e um lar. Outro ponto de extrema importância foi definir como essa interação aconteceria. Não queríamos que o cão fosse utilizado de forma mecânica ou como simples ferramenta de trabalho. Também dedicamos grande atenção à parte financeira. Para o projeto ser sustentável, os cálculos de investimento, despesas e lucro precisavam ser exatos. Analisamos custos de treinamento dos cães, manutenção do espaço físico, contratação de psicólogas e todas as demais despesas operacionais”, explicou Nathália Hardt.

A equipe foi avaliada por um comitê composto por Murilo Marques, sócio-fundador da FM2S; Renato Toi, sócio-fundador da Baita Aceleradora; e Vanessa Sensato, diretora de estratégia e inovação da Agência Sabiá.

As vencedoras recebem os prêmios de mil reais (valor bruto) cada uma, um roteador de internet de alta frequência oferecido pela patrocinadora Neger Telecom, acesso gratuito por um ano à plataforma de cursos e treinamentos da FM2S e certificado. Além disso, as estudantes disputarão, junto aos demais finalistas, três vagas no programa de estágio de verão on-line e remunerado promovido pela Agência Sabiá.

“É muito gratificante ter o nosso trabalho reconhecido por pessoas tão inspiradoras e que são referências nas suas áreas. O reconhecimento pelo esforço em fazer um trabalho relevante e caprichado nos trouxe a segurança de que estamos no caminho certo, além de muita animação e esperança para o futuro. Nos sentimos, também, muito honradas em receber esse prêmio em uma competição tão importante e que pode abrir muitas portas”, disse Mariana Machado.

“Iniciamos o projeto de maneira tão repentina, em meio à correria dos vestibulares, e em alguns momentos quase desistimos. Mas resistimos — e trabalhamos com uma dedicação que, hoje, faz tudo valer a pena. A verdade é que ganhar a competição parecia algo distante, quase inalcançável. Ainda assim, continuamos firmes, dando o nosso melhor todos os dias. E o resultado veio: fomos vencedoras!”, comemorou Nathália.

“Nós descobrimos da competição no último dia de inscrições e decidimos participar como forma de encerrar nossa jornada escolar. Não fazíamos ideia que poderíamos receber um prêmio tão concorrido e de grande importância. Nossa monitora Milena Massonetto foi extremamente prestativa e competente e seu auxílio ampliou nossa visão de mercado e nos ajudou a alinhar nossas ideias e expectativas. Em suma, estamos muito agradecidas por esse reconhecimento e queremos muito que outros estudantes tenham a possibilidade de participar de uma jornada tão transformadora”, finaliza Maria Clara.

Inova Jovem 2025 em números

Em sua 12ª edição, o programa Inova Jovem registrou seu maior alcance regional desde a criação. Neste ano, foram 453 alunos inscritos, provenientes de 13 estados brasileiros e, pela primeira vez, representando todas as cinco regiões do país. Esta também foi a sexta edição realizada totalmente no formato virtual.

Os participantes vêm de 68 cidades e estão vinculados a 53 escolas distribuídas pelos estados do Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

A diversidade da edição se reflete em outros dados, como a participação feminina, que representou 45,5% dos inscritos. A faixa etária predominante é de 16 e 17 anos, reunindo 65,5% dos jovens participantes. Além disso, 62% dos alunos cursam o ensino médio técnico público.