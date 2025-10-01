Obra vai interligar a Avenida 24 até a Washington Luís por antigo leito ferroviário
Em entrevista à rádio Jovem Pan News, o secretário municipal de Obras de Rio Claro, Valdir Oliveira, falou sobre as mudanças no projeto da Avenida Integração, que agora será mais extensa, interligando da Avenida 24 até a rodovia Washington Luís pelo antigo leito da ferrovia. Do ponto de vista do orçamento para as obras, que passou de R$ 46 milhões para R$ 60 milhões, no novo projeto o metro linear da via terá custo reduzido em relação ao original.