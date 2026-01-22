Encontro de Carros Antigos marca comemoração do Dia Nacional do Fusca

Atividades incluem workshop do Pequeno Príncipe, encontro de carros antigos e oficinas de desenho e penteados para o público infantil em Rio Claro

A programação de férias no Shopping Rio Claro segue com diversas atrações gratuitas nesta reta final de janeiro. Entre os destaques, nesta sexta-feira (23), ocorre o workshop “O Pequeno Príncipe”, em celebração aos 80 anos da obra. A atividade será realizada das 15h às 18h, ao lado da loja Melissa, com contação de histórias e pintura em tela.

Para participar do workshop, é necessária inscrição prévia pelo WhatsApp (19) 99674-0191. Estão disponíveis 10 vagas destinadas a crianças com idade entre 7 e 12 anos.

Encontro de carros antigos e oficina de desenho

No sábado (24), a programação de férias no Shopping Rio Claro abre espaço para os apaixonados por automobilismo clássico. O grupo Família Diferenciada organiza o Encontro de Carros Antigos, com foco especial em Fuscas, a partir das 14h.

Dando continuidade aos eventos, na segunda-feira (26), o Estúdio Corvo realiza uma Oficina de Desenho das 13h30 às 14h30. A atividade ensina técnicas de ilustração para crianças a partir de 8 anos. As vagas são limitadas e as reservas devem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99499-3232.

Penteados infantis e saúde mental no Shopping Rio Claro

Na sexta-feira (30), o centro de compras oferece uma oficina de Penteados Infantis, das 18h às 21h, em frente ao Kids Park. As inscrições para esta atividade são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no local, antes do início do evento.

Encerrando a agenda do mês, no sábado (31), o Espaço Bem-Estar promove o “Círculo Bem-Estar” a partir das 16h. Com o tema Janeiro Branco, profissionais de áreas terapêuticas debaterão a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. Interessados podem obter mais informações pelo telefone (19) 99739-3982.