Confira a programação completa de lazer e cultura em Rio Claro para sexta, sábado e domingo, com destaque para o pré-carnaval e eventos solidários

SEXTA-FERIA (23)

Mercado Municipal – o grupo Jeito Simples (foto abaixo) é a atração musical nesta sexta-feira (23), a partir das 19 horas, com muito samba. No sábado (24), quem comanda o palco é o cantor Guilherme Constantino, a partir das 18h30 e no domingo (25), a parte musical fica por conta de Robson Moura, a partir das 12h30. Na Rua 8 número 1345.

Jeito Simples

Outlet Solidário – nesta sexta (das 11 às 20 horas) e sábado (das 11 às 17 horas) no Abrigo São Vicente de Paulo, na Rua 1 número 270, bairro Saúde. Liquidação de roupas novas (masculinas, femininas e infantis) com até 90% de desconto.

Segredos de Mafê – Rumba Latina a partir das 20 horas. Na avenida 38-A com a Avenida Ulysses Guimarães, na Vila Alemã. Reservas pelo (19) 99819-7538.

Chopp & Cia – Rock com Pele Vermelha Duo, a partir das 20 horas. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Informações (19) 99210- 9996.

Mazzeo Cervejaria – MPB com Gabriel e Mel Ferreira. Na Avenida 22 número 790, no Santana. Informações no (19) 99531-9403.

Madureira – O melhor do samba com Kalu e os Bambas, a partir das 20 horas. Na Avenida 02 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98964-0303.

BR11 Botequim – Pop/rock com Viber a partir das 20 horas. Na Rua 11 número 130, esquina com a Via da Saudade. Informações 3524-9116.

UVA – Roda de samba com União de Amigos e Tem Fuzuê, nessa sexta-feira, a partir das 21 horas. Na sede da escola de samba Unidos da Vila Alemã, na Rua 3-A número 1155. Entrada R$ 15 (com venda na portaria).

SÁBADO (24)

Pré-Carnaval In Boxe – neste sábado, a partir das 16 horas, no MM Boxe, na Rua 1-B número 357, no Cidade Nova. Encontro dos blocos Carnaval In Boxe, Fera Ferida, Vai Kenké, Tossiu Xapô e Bloco da Saudade. Proibida a entrada com cooler. Entrada colaborativa. (foto Paula Caldas)

Cia. Paulista – O ‘Bloquin do Cia’ (foto abaixo) é neste sábado, a partir das 19 horas. Na parte musical, o cantor Cebola (com o som das micaretas), Bateria Ritmo Envolvente (Samuca) e a banda Kalu e os Bambas. Com food trucks e área externa. Na Rua 2 número 2880, anexo ao Centro Cultural, na Vila Operária. Ingressos à venda pelo Sympla.

‘Bloquin do Cia’

Grasifs – Feijoada dos 70 Anos da Grasifs/Voz do Morro neste sábado, a partir das 13 horas. Com Quintal das Pretas, Jeito Simples, Bateria Pegada Louka e participação do G.R.E.S. Leão Dourado. Adesões a R$ 60 com os diretores da escola, dando direito a um abadá (obrigatório para a entrada na feijoada). A partir das 16 horas, entrada livre para quem estiver vestindo camiseta da escola ou estar de vermelho e branco.

Sesc Piracicaba – “O Barulho de Todas as Noites”, espetáculo teatral com a Cia Colhendo Contos e Diáspora Negra. Na comunidade Bakua Kalonji, na República Democrática do Congo, vivia um casal e seus quatro filhos. Numa certa noite, após um farto jantar, a família foi surpreendida com um barulho assustador. O barulho passa a se repetir noite após noite, deixando a família muito assustada. Apresentação nesse sábado às 16 horas com ingressos de R$ 12 a R$ 40. Crianças com menos de 12 anos não pagam. Informações sescsp.org.br/unidades/piracicaba.

Mazzeo Cervejaria – Música com Gianei (repertório Anos 80/ Folk Rock). Na Avenida 22 número 790, no Santana. Informações no (19) 99531- 9403

SDD Cidade Nova – Música com a banda Marco Passo, a partir das 19 horas. Na Rua 1 número 1542, entre as Avenidas 8 e 10, no Centro.

Chopp & Cia – Pop com a banda Longplay, a partir das 20 horas. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Informações (19) 99210- 9996.

BR11 Botequim – Pop/rock com Solaris, a partir das 20horas. Na Rua 11 número 130, esquina com a Via da Saudade. Informações 3524-9116.

Samuca – O cantor Marquinhos Sensação, ex- vocalista do grupo que se tornou referência de samba e pagode nos Anos 80/90 é a principal atração da noite, que também terá apresentações dos grupos Tem Fuzuê e União de Amigos. Na Avenida 09 número 1.200, a partir das 20 horas. Informações com Rodrigo: (19) 99797-5218.

Madureira – Pop/rock com a banda Komossomos. Na Avenida 02 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98964- 0303.

La Sete – Primeiro Baile do Ano com Dj Salatiel da 019, Dj Hhorezz e Dj MR. Na Avenida 14 número 2121. Informações (19) 99706-1940.

DOMINGO (25)

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida – Santa Missa com a bênção das mochilas e materiais didáticos. Neste domingo, às 9 horas, na Igreja Matriz, na Rua 2-A, entre as Avenidas 28 e 30, na Vila Aparecida. Bênçãos de paz, saúde e proteção para o ano letivo que se inicia. Convite especial para estudantes (que podem levar sua mochila para a benção), famílias e educadores. Também serão arrecadas doações de materiais escolares novos para atender às crianças assistidas pela paróquia.

Clube Veteranos – Tarde dançante com, Gê e Banda , a partir das 15 horas. Avenida 8 número 979, esquina com rua 10, Bairro Santa Cruz, em Rio Claro.

SDD Cidade Nova – Banda Expressão Musical, a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, entre as Avenidas 8 e 10, no Centro.

Chopp & Cia – Karaokê do Chopp. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Informações (19) 99210- 9996.

INGRESSOS E ADESÕES À VENDA

A Velha Infância e Amigos – Apresentação da banda e convidados em prol da recuperação do menino Davi. No dia 03 de fevereiro, 19h30, no Madureira. Entrada a R$ 15. Na Avenida 02 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98964-0303.

Samuca – venda de adesões para a feijoada que vai acontecer no dia 31 de janeiro, a partir das 12 horas. Sócios da agremiação pagam R$ 60; para os demais frequentadores, as adesões custam R$ 70. Na parte musical, Quintal das Pretas, Pagode do Nego Re e a bateria Ritmo Envolvente. Informações (19) 99247-2946.

Pré-carnaval – A programação de janeiro no Sesi será encerrada no dia 31 (sábado), com o Pré-Carnaval Samba do Lugão no Palco Balneário, às 16 horas, com entrada franca e acesso livre, mas é preciso retirar ingressos com antecedência no sesisp.org.br/eventos. Na apresentação no Projeto: Territórios SESI de Arte e Cultura, o músico Lugão e sua banda fazem uma homenagem aos grandes mestres do samba, apresentando uma seleção cuidadosa de músicas que marcaram época e continuam a emocionar e encantar pessoas de todas as idades

Musical de Páscoa – A Orquestra Sinfônica de Rio Claro, em parceria com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro e o Coro Presbiteriano de Rio Claro, convidam coralistas para participar do Musical de Páscoa “Maior Amor”. Os ensaios acontecerão a partir do dia 02/02 (todas as segundas-feiras) na sede da Sinfônica e a apresentação será realizada no dia 02 de abril. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp: (19) 99886-2996 – Maestro André Müzel.

Bloco das Rainhas – Inscreva-se no Bloco das Rainhas Rio-clarenses. A iniciativa integra o movimento que luta contra a violência doméstica e promove a união entre mulheres. O desfile do novo bloco vai acontecer na terça-feira de Carnaval (17 de fevereiro), às 18h30, na Passarela do Samba. Vagas limitadas, com número de inscrições restrito ao número de abadás disponíveis.

FEIRAS

Feira do Produtor Rural “Corujão” – às terças-feiras e sextas-feiras, das 17 às 22 horas, na Rua 3-A número 1.155, na Vila Martins. Venda de legumes, frutas e verduras diretamente com os produtores rurais de Rio Claro. Praça de alimentação com diversas opções, artesanato e produtos para a casa e cuidados pessoais. Entrada franca.

Feira Tilápias – todas as quartas-feiras na praça localizada na Rua 4 com a Avenida 39 – Cidade Jardim. Das 19 às 22 horas.

Feira do Jardim Portugal – todas as quintas-feiras, das 18 às 22 horas, na praça localizada na Avenida 46 com a Rua 4. Opções em alimentação, bebidas, artesanato, presentes, variedades de doces e brinquedos

Feira na Praça da Boa Morte – aos domingos, das 8 às 12 horas. Espaço de encontro, produtos frescos, artesanato e alimentação. Na Rua 09, esquina com a Avenida 07.

ENSAIOS DAS ESCOLAS DE SAMBA

Ritmo Alvinegro – A Escola de Samba Ritmo Alvinegro segue com os preparativos para o carnaval 2026. Com ensaios acontecendo todas as terças-feiras, a partir das 19h30, na Rua M-13, com Avenida M-19 e M-21, no bairro Cervezão.

Embaixadores do Samba – A escola de samba Embaixadores do Samba, que tem sede na Avenida 38-A com a Rua 3-A e Avenida Brasil, no bairro Vila Martins, realiza seus ensaios todas as quartas e domingos, sempre a partir das 19h e toda população de Rio Claro é convidada a prestigiar e a participar.

A Casamba – os ensaios acontecem às quintas-feiras e aos domingos, a partir das 19 horas, na sede localizada na Rua 3-A, 1105, no bairro Vila Martins.

Grasifs/Voz do Morro – Na Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro os ensaios já estão acontecendo na quadra na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação. Às quintas-feiras e domingos, a partir das 19h30.

Samuca- Ensaios às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos a partir das 19 horas. Na Avenida 9, número 1.200, no Centro de Rio Claro.

Unidos da Vila Alemã (UVA) – A Escola de Samba Unidos da Vila Alemã, a UVA, realiza os ensaios na sede localizadas na Rua 3-A, 1155, no bairro Vila Alemã, às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas.