Foto: Divulgação/Projeto Guri

O Programa Guri inicia o período de matrículas 2026 a partir de 9 de fevereiro, oferecendo 180 vagas distribuídas entre Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis

O Programa Guri inicia o seu período de matrículas para o ano de 2026 a partir do dia 9 de fevereiro. Ao todo, as unidades de Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis somam 180 vagas disponíveis para diversos cursos musicais gratuitos.

Gerido pela Santa Marcelina Cultura, o projeto é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Em três décadas, a iniciativa já atendeu mais de 1 milhão de jovens em todo o estado.

Vagas e cursos disponíveis em Rio Claro

No polo do Programa Guri em Rio Claro, estão abertas 92 vagas. As opções incluem iniciação musical para crianças e adultos, além de instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, percussão e diversos metais (trombone, eufônio, tuba e trompete).

A unidade também oferece cursos modulares, como camerata de violoncelos, orquestra de cordas, composições coletivas e música popular. O atendimento ocorre às terças, quintas e sextas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 18h, na Avenida 30, número 1210, no Jardim Santana.

Oportunidades em Santa Gertrudes e Cordeirópolis

Em Santa Gertrudes, o Programa Guri disponibiliza 82 vagas no Centro (Avenida 7, 409). Os cursos abrangem iniciação musical, violão, canto para adultos e instrumentos de cordas e percussão. Os horários variam entre segunda e sexta-feira.

Já em Cordeirópolis, o polo localizado na Avenida Vereador Wilson Diório oferece seis vagas remanescentes. As aulas contemplam iniciação musical e prática de violão e canto para adultos, com atendimento às segundas e quartas-feiras.

Como realizar a matrícula no Programa Guri

Para garantir uma vaga no Programa Guri, o interessado deve comparecer ao polo de ensino desejado acompanhado por um responsável. É necessário apresentar RG ou certidão de nascimento do aluno (original e cópia) e uma foto 3×4 recente.

Também são exigidos o comprovante de matrícula ou declaração de frequência escolar do estudante. O responsável deve apresentar seu RG e um comprovante de residência. O programa aceita inscrições de crianças a partir de 6 anos de idade.