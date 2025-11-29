A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social realizou, nesta sexta-feira (28), mais uma atividade do programa Cozinhalimento, que tem como objetivo fortalecer as ações municipais voltadas à segurança alimentar e ao acesso à alimentação saudável.

O curso Alimentação Saudável e Montagem de Salada de Pote foi realizado no Centro Comunitário Beija Flor, reunindo interessados em adquirir novos conhecimentos e aprimorar práticas de preparo de refeições nutritivas.

Na capacitação, conduzida pela equipe de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, os participantes receberam orientações sobre seleção de ingredientes, boas práticas de higiene e montagem correta das saladas em camadas para garantir conservação, sabor e valor nutricional. A atividade também abordou o aproveitamento integral dos alimentos, a redução do desperdício e as estratégias para incluir preparações saudáveis no dia a dia.

O secretário do Desenvolvimento Social, Thiago Yamamoto, destacou que o Cozinhalimento tem sido uma ferramenta fundamental para ampliar oportunidades de formação e reforçar a orientação sobre a importância de uma alimentação de qualidade.

“Cada curso realizado reforça nosso compromisso com a promoção de hábitos saudáveis, geração de renda e autonomia das famílias. O Cozinhalimento é um espaço de aprendizado e transformação, que aproxima a população de práticas alimentares mais seguras, sustentáveis e acessíveis”, afirmou o secretário.