A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro fez na manhã desta sexta-feira (22) a entrega das vacinas nas unidades de saúde em que estão sendo vacinados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus.

Os profissionais serão vacinados no próprio local de trabalho. Equipes do pronto-socorro municipal, pronto-atendimento do Cervezão, unidade de pronto-atendimento do Bairro do Estádio e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) começaram a ser vacinadas. Ainda nesta sexta-feira começam a ser atendidos profissionais de unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. As doses também já foram entregues ao Hospital Santa Filomena, Unimed e Santa Casa.

O setor de Vigilância Epidemiológica do Município fará no final da tarde a totalização das doses aplicadas, para divulgar um balanço do primeiro dia de vacinação em Rio Claro.

Por enquanto, a população não deve procurar vacina nas unidades de saúde e deve aguardar orientações da Secretaria de Saúde. A vacinação nos municípios será feita conforme o número de doses fornecido pelo governo estadual ou federal. Os demais profissionais de saúde que não forem contemplados neste primeiro momento devem fazer o pré-agendamento para vacina no link https://formulariocovid.saude-rioclaro.org.br/index.php