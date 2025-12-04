A última edição focou a escritora e biblioterapeuta Cidinha Pardini, presidente da Associação Brasileira de Biblioterapia

Encontro acontece das 15 às 18h, na Avenida 4, 427, no Centro de Rio Claro e será mediado por Ernesto Jose Godoy Trondle, sobrinho e curador do Professor Yedo

A Sociedade Vozes Literárias realiza, neste sábado, 06 de dezembro, no Gabinete de Leitura, das 15 às 18 horas, mais uma edição da “Prosa Literária”, com estudos da vida e produção literária do professor e escritor Yedo Sebastião Godoy. Este é um momento onde autores e amantes da leitura se encontram para relaxar, estudar e expor seus textos. O evento é aberto ao público interessado sem qualquer tipo de cobrança ou compromisso, a não ser o trato de ser feliz!

Desta vez os estudos giram em torno de vida e escrita de Yedo Sebastião Godoy, cronista e também participante do Centro Literário Rio Claro, antigo CLIRC.

O encontro será mediado por Ernesto Jose Godoy Trondle, sobrinho e curador do Professor Yedo S. Godoy. Ele foi um dos seus mestres. Ernesto é graduado em Psicologia, mas a área da educação foi sua vida. Fui Supervisor do MEC, professor universitário Unimep e Claretianas. Hoje está aposentado.

O autor

Yedo Sebastião Godoy, filho de Amaro de Godoy Camargo e Joana de Almeida Godoy, nasceu em Rio Claro-SP. Seus antepassados foram fundadores de Rio Claro. Pelo lado paterno é descendente de Bento Manoel de Barros, 1º Barão de Campinas-SP, sepultado em Limeira/SP. Pelo lado materno descende do Barão de Jaguara. Estudou na E. E. Cel. Joaquim Sales, passou também ela E.E. Joaquim Ribeiro, onde fez o curso médio.

Local

O encontro acontece neste sábado (6), das 15 às 18h, no Gabinete de Leitura, localizado na Avenida 4, 427, entre as ruas 5 e 6, no Centro de Rio Claro. Mais informações diretamente pelo telefone (19) 99285-8478.