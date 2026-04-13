No livro, o Prof. Wagner compartilha sua jornada de autodescoberta e o diagnóstico tardio com sensibilidade e verdade. Foto: Divulgação

Obra do docente do Claretiano traz reflexões sobre o diagnóstico tardio de autismo e a importância da aceitação e empatia

No dia 27 de abril, às 19h10, o anfiteatro do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro será palco do lançamento do livro “Entre mundos: minha jornada com o autismo em tempos tardios”. A obra é de autoria do Prof. Dr. Wagner Montanhini, docente da instituição que recebeu o diagnóstico de autismo aos 55 anos de idade.

O evento contará com uma roda de conversa conduzida pelo Prof. Dr. Tiago Contiero, Pró-reitor de Extensão, e pela Profa. Dra. Simara Pereira da Mata, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade. Após o debate, haverá um momento dedicado a autógrafos e interações com o público presente.

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A jornada da autodescoberta e o autismo em adultos

A revelação do autismo na fase adulta permitiu ao professor Wagner Montanhini compreender e ressignificar sua trajetória. No livro, ele compartilha uma narrativa humana sobre o impacto transformador do diagnóstico tardio, revisitando memórias da infância, desafios acadêmicos e a prática da “camuflagem” social ao longo de décadas.

Mais do que uma autobiografia, a obra funciona como um guia de empatia. O autor aborda como o transtorno, longe de ser uma limitação, representa uma forma legítima de habitar o mundo. O texto é direcionado a adultos neurodivergentes, familiares, educadores e profissionais da saúde mental que buscam profundidade no tema da neurodiversidade.

Sobre o autor Wagner Montanhini

O Prof. Dr. Wagner Montanhini é historiador e doutor em Educação pela UNIMEP. Com trajetória acadêmica nas áreas de Filosofia, Teologia e Psicanálise, o docente do Claretiano une o rigor intelectual à vivência pessoal para oferecer uma visão detalhada sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em adultos que não foram diagnosticados na infância.

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