José Maria Abdalla deu aulas de Educação Física em várias escolas

O Professor José Maria Abdalla morre aos 89 anos, e seu corpo será sepultado nesta segunda-feira (06), às 16h, no Cemitério Memorial Cidade Jardim. Reconhecido como um educador exemplar, Abdalla deixou um profundo legado de amor pelo esporte e pela importância da atividade física na formação de indivíduos em Rio Claro.

Sua trajetória profissional incluiu passagens por renomadas instituições de ensino da cidade, como o Colégio Batista Leme, a ETEC Professor Armando Bayeux da Silva e a Escola Estadual Professor Joaquim Ribeiro, onde atuou por mais tempo. Além disso, o professor esteve à frente da escola de natação Celso Abdalla, localizada no bairro Cidade Jardim.

A partida de José Maria, aos 89 anos, deixa saudades em sua esposa, Sandra Lucia Ferreira Abdalla, e nos filhos Mauricio e Marcelo. Seu filho Celso é in memoriam. “Uma grande pessoa, um grande companheiro e um pai fenomenal. Ficam as mais lindas lembranças e a saudade de tudo o que vivemos juntos”, declarou o filho Mauricio Abdalla ao Jornal Cidade.

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Legado de um Mestre que Ensinava para a Vida

O falecimento do professor Abdalla gerou uma onda de homenagens emocionadas. Entre elas, destaca-se o depoimento do advogado José Carlos Turolla, ex-aluno do professor.

“Nos despedimos de José Maria Abdalla. Para muitos, o professor de educação física; para mim, o melhor mestre que a vida me apresentou. Lembro-me dele perfeitamente: sentado sob a sombra daquela árvore frondosa na quadra masculina, caderno de chamada em mãos e um olhar que enxergava além dos nossos uniformes de escola”, recordou Turolla.

Ele enfatizou a profundidade dos ensinamentos de Abdalla: “Enquanto éramos apenas crianças e adolescentes inquietos, ele não nos ensinava apenas a correr ou jogar; ele nos preparava para o jogo da vida. A árvore dava a sombra, mas era o Professor Abdalla quem nos dava as raízes. Seus 89 anos foram uma lição de dignidade. Descanse em paz, mestre. Sua ‘chamada’ agora ecoa na eternidade, e todos nós, seus alunos, respondemos com um ‘presente’ carregado de gratidão”, concluiu o ex-aluno, expressando a gratidão e admiração pelo eterno mestre.