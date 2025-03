Ocorrência foi registrada na Avenida 84, bairro Boa Vista (Foto TV Claret). No detalhe Rogério Bezerra dos Santos, procurado que morreu no confronto.

Na tarde desta sexta-feira (7) um criminoso morreu ao trocar tiros com policiais do 10º Baep. A ocorrência foi registrada na Avenida 84, no bairro Boa Vista. Rogério Bezerra dos Santos, 46 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu. Ele era procurado pelo crime de latrocínio e tinha uma extensa ficha criminal com condenações que ultrapassavam os 90 anos de prisão.

“Desde que eu assumi o comando do CPI-9 estamos focados em identificar indivíduos que pertencem a facções criminosas e indivíduos que tem altas penas a cumprir. O Rogério estava procurado pelo crime de latrocínio pelo envolvimento em um roubo a uma empresa de valores em Araçatuba onde infelizmente na oportunidade um policial civil acabou morto. Só dessa ocorrência ele tinha uma pena a cumprir de mais de 82 anos, fora outras penas. De posse desse mandado de prisão eu desencadeei uma operação com o Baep tendo em vista a periculosidade do indivíduo na tentativa de localizá-lo no endereço que tínhamos ciência. Ao chegarmos na residência o indivíduo notou a movimentação e tentou fugir pelos fundos armado com uma pistola 9 mm onde efetuou disparos contra a equipe que revidou a injusta agressão. Nesse confronto o procurado acabou baleado. De imediato foi acionado o socorro mas ele não resistiu”, declarou coronel Sabino, comandante do CPI-9, em Piracicaba e que abrange 52 municípios, incluindo Rio Claro.

A autoridade, que acompanhou a ação de perto, também pontuou que a opção do confronto é sempre do criminoso uma vez que a Polícia Militar age dentro da legalidade: “A equipe foi para prendê-lo mas resultou no confronto motivado pela ação do criminoso”, finalizou o coronel.