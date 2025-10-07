Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Atendimento será das 9 às 15 horas nos dois dias

O Procon de Rio Claro realiza trabalho especial de orientação aos consumidores nas próximas quarta e quinta-feira (9), no Jardim Público. É mais uma edição da iniciativa Procon Móvel.

Uma unidade móvel do órgão estará ao lado do Anjo da Concórdia (próxima à Rua 4 entre as avenidas 1 e 3), para atendimento gratuito ao público. Tanto na quarta quanto na quinta-feira a população poderá fazer consultas das 9 às 15 horas.

De acordo com o supervisor do Procon de Rio Claro, Benedito Fernandes da Costa, além de orientações a equipe de atendimento também distribuirá material educativo com informações sobre direitos do consumidor.

A iniciativa é ação conjunta do Procon de Rio Claro e da Fundação Procon-SP.

Rio Claro tem duas unidades fixas do Procon. Uma no Cervezão, na Rua M-15, 411, e outra no Centro, na Rua 5, 821.