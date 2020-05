Automatizar pode ser a melhor solução para seu negócio

Segundo informações do setor, as empresas com contas em atraso ultrapassaram a 6,1 milhões em dezembro de 2019, encerrando o ano com um recorde na série histórica iniciada em março de 2016. O aumento foi de 9,5% com relação ao mesmo período do ano anterior, com cada empresa tendo, em média, 9 dívidas. O maior volume de empresas inadimplentes em 2019 concentrou-se no setor de Serviços (50,2%)e no setor do Comércio (40,4% ).

Toda transação comercial envolve riscos e em alguns setores da economia eles podem ser mais elevados, o que faz com que o preço daquele produto ou serviço seja encarecido pelo alto nível de inadimplência. Quanto maior o risco de perda maior será o preço que se paga pelo produto ou serviço.

Então, qual seria a melhor estratégia para amenizar os riscos de inadimplência?

Em primeiro lugar, é preciso encarar o problema com a seriedade que ele merece, principalmente diante do impacto que os recebimentos em aberto podem ter sobre o fluxo de caixa da sua empresa. Cobrar clientes inadimplentes não é uma tarefa fácil, principalmente se você trabalha com o setor de varejo e vende à prazo no crediário ou então vende e fatura através de boletos bancários. Em segundo lugar, não esqueça que, receber pelo produto ou serviço que prestou é um direito seu.

Mas como cobrar o cliente da forma correta?

Não há nenhuma lei que o impeça de entrar em contato com o devedor para que ele pague o que deve, a questão sempre está na forma como isso é feito. Uma boa gestão de cobrança começa assim que o cliente adquire seu produto ou serviço e não apenas quando ele não paga.

Porém, existem técnicas para cobrar o cliente quando este é feito por outra pessoa e a principal delas envolve inteligência emocional. O cobrador não pode deixar se levar pelas suas emoções durante esse contato e nem se sentir ofendido caso a outra parte o ofenda. Sabemos que cobrar por telefone ou pessoalmente é uma tarefa que não é qualquer um que pode fazer. Utilizar formas ultrapassadas para cobrar devedores pode interferir no nível de vendas, prejudicar seus negócios e espantar sua clientela, entregando-a diretamente nas mãos da concorrência. Por isso, esteja sempre atento às inovações do mercado.

Existem atualmente ferramentas tecnológicas que podem contribuir para melhorar os resultados e reduzir os custos com cobrança, seja automatizando processos ou usando a análise de crédito para controlar a inadimplência.

Você já ouviu falar em plataforma de pagamentos? Provavelmente sim, PagSeguro e PayPal, são as mais conhecidas do mercado. Além destas existem várias outras plataformas menores, porém não menos eficientes. A Iugu e Pagar.me são exemplos de plataformas menos conhecidas. Outro exemplo de solução eficiente é a AspinPay, uma plataforma de pagamento automatizado que facilita e diminui o custo da cobrança das empresas, lançada recentemente pela Aspin Tecnologia, empresa especializada na criação de soluções inovadoras em serviços e produtos de tecnologia da informação.

Solução Inovadora

Aspin Pay é uma plataforma de pagamentos on-line que facilita o trabalho de cobrança, seja via boleto bancário ou cartão de crédito. Não existe taxa de registro, baixa ou alterações. O cliente só paga a taxa de R$ 1,85 se o boleto for pago. Já nas compras via cartão de crédito, a taxa inicia em 2.5% para vendas à vista, variando de acordo com os parcelamentos, que podem ser realizados em até 12 vezes.

Automatizar seu processo de cobrança pode ser a solução ideal para conter e controlar com mais eficiência a sua carteira de recebimentos. É importante pensar que a cobrança automatizada é eficiente em 80% dos casos. Imagine que todo esse processo quando é feito pelo financeiro da sua empresa demanda no mínimo dois funcionários e que mesmo estes sendo eficientes são passíveis de falhas, erros e muitas dificuldades na hora de cobrar corretamente seu cliente.

O mercado de automação e gerenciamento de cobrança, a principio, conquistou as grandes empresas, mas agora ele se encontra acessível também para as médias e pequenas empresas com taxas competitivas e facilidade de integração de sistema. E essa automação não serve apenas para vendas online através de sites, empresas que fazem transações comerciais B2B também se beneficiam. Esses sistemas ganharam o mercado e as empresas que adotaram esse estilo de gestão, agora tem mais tempo para pensar no que é realmente o mais importante, o crescimento saudável da empresa, com fluxo de caixa e uma carteira de clientes ativa e satisfeita.