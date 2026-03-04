Localizado no bairro do Cascalho, o Museu Vida e Cultura reúne objetos históricos que narram a trajetória de João Bortolotti e o cotidiano da vida no campo

O Museu Vida e Cultura, situado no bairro do Cascalho, em Cordeirópolis, resgata a história da família Bortolotti e as tradições do trabalho rural. O espaço fica dentro da Estalagem Universo, a cerca de 160 quilômetros da capital paulista. Idealizado por Eliane Bortolotto como um presente para seus pais, o acervo do Museu Vida e Cultura foi montado com objetos guardados ao longo de décadas. Cada peça exposta representa uma “chave” que abre uma nova narrativa sobre o passado.

Relíquias do cotidiano rural

O acervo do Museu Vida e Cultura revela a precariedade e a resistência do agronegócio em seus primórdios. Entre os itens, destacam-se camas de palha seca, mantas feitas à mão e o banho tomado em baldes de lata.

As paredes do local exibem ferramentas que simbolizam a força de quem desbravou o campo. O fogão a lenha e o café coado no pano contrastam com objetos que marcam a transição para a chegada da eletricidade rural.

A trajetória de João Bortolotti

A história central do Museu Vida e Cultura é a de João Bortolotti, que começou a trabalhar na roça aos oito anos de idade. Natural de Socorro (SP), ele ajudou o pai a desbravar cafezais no Paraná quando a região ainda era de mata fechada.

João relembra as dificuldades das viagens de mudança, que incluíam travessias de rios e dias de espera sob chuva. Mesmo com a modernização, ele optou por permanecer no campo, onde mantém platação de café e a criação de animais.

Preservação do legado familiar

Para Eliane, o Museu Vida e Cultura é uma forma de eternizar a marca da família e valorizar as raízes que moldaram gerações. O projeto contou com a ajuda fundamental de sua mãe na coleta e preservação dos itens históricos.

O espaço está aberto à visitação na Rodovia Constante Peruchi, km 159, no bairro do Cascalho. O local une a tranquilidade da hospedagem na Estalagem Universo com a imersão na memória viva do interior paulista.

Agende uma visita direcionada:

📱 (19) 99865-3640

📍 Museu Vida e Cultura – fica dentro da Estalagem Universo | Rod. Constante Peruchi, 4219 – Cascalho, Cordeirópolis – SP