Da areia ao acabamento, loja reúne mais de 10 mil itens e atendimento que virou tradição na cidade

Quando o assunto é obra, três coisas são indispensáveis: qualidade, economia e tradição. E é exatamente isso que a Guedes Materiais para Construção oferece há 35 anos em Rio Claro. A empresa, que começou nos anos 90 focada nos insumos básicos da construção civil, cresceu acompanhando a demanda dos clientes e hoje reúne entre 10 e 12 mil itens, atendendo desde o pedreiro profissional até quem gosta de colocar a mão na massa.

O coração da Guedes continua o mesmo: atendimento próximo, aquele jeitão de resolver o problema do cliente na hora e, se for preciso, correr atrás do produto que falta para entregá-lo no dia seguinte. Essa agilidade virou marca registrada da loja.

O espaço reúne tudo o que uma obra precisa. Areias de todos os tipos, pedras, cimento, cal, argamassas de grandes marcas, tijolos, barras de ferro e até a produção de estribos na medida, feitos na hora. Para quem chega em busca de tinta e não encontra a cor ideal, a casa oferece máquina de pigmentação que prepara o tom exato em poucos minutos.

A variedade segue com ferramentas para todos os tipos de serviço, materiais hidráulicos e elétricos, além de uma linha completa de produtos de acabamento. Há ainda itens para limpeza pós-obra, como removedores, forrações e soluções para tirar respingos de tinta e excesso de cimento.

E para fechar o ciclo da construção com responsabilidade, a Guedes também oferece locação de caçambas e destinação correta de entulhos. Tudo com orientação da equipe, que faz questão de acompanhar o cliente do início ao fim da obra.

Com tradição, variedade e atendimento de confiança, a Guedes segue firme há mais de três décadas, construindo histórias junto com Rio Claro.

Guedes Materiais para Construção

Av. M-21, 644 – Jd. Cervezão

(19) 99668-7801

@guedesmateriaisparaconstrucao