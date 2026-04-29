Mobilização da classe ruralista garante continuidade dos serviços da cooperativa em Rio Claro

A mobilização da classe ruralista de Rio Claro trouxe resultados positivos. Após a reunião realizada no dia 20 de abril, na sede do Sindicato Rural de Rio Claro, que contou com a presença de mais de 40 produtores rurais, a diretoria da Coplacana participou ativamente do encontro, ouvindo as demandas, preocupações e sugestões dos cooperados.

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O diálogo aberto, transparente e de alto nível foi fundamental para a construção de alternativas. A partir dessa escuta e, posteriormente, em reunião com o Conselho, a Coplacana decidiu pela readequação de sua operação no município, garantindo a permanência de suas atividades em Rio Claro.

A decisão reforça a importância da união, organização e participação ativa dos produtores rurais na defesa de seus interesses. O resultado demonstra que, quando a classe ruralista se mobiliza de forma estruturada e propositiva, é possível construir soluções concretas e manter serviços essenciais para o setor.

O Sindicato Rural de Rio Claro destaca seu compromisso em seguir atuando como ponte entre os produtores e as instituições, sempre em busca do fortalecimento do agro local e regional.

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