Foto: Divulgação/Tribunal Regional Eleitoral

Alistamento antecipado garante o direito ao voto de quem completa 16 anos até o primeiro turno

O relógio está correndo para as Eleições 2026 e a juventude paulista já largou na frente. Com o fechamento do cadastro eleitoral marcado para 6 de maio, dados da Justiça Eleitoral indicam um aumento expressivo na procura pelo primeiro título. Entre janeiro e dezembro de 2025, cerca de 160 mil adolescentes de 15 a 17 anos solicitaram o documento em São Paulo. O movimento ganhou ainda mais força no início deste ano: somente no último mês, foram quase 35 mil emissões.

Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos e para pessoas com mais de 70 anos. A Resolução TSE nº 23.659/2021, no entanto, permite que adolescentes a partir dos 15 anos tirem o título no país. Contudo, só podem votar, de forma facultativa, aqueles que tenham completado 16 anos até o dia do 1º turno.

Nas Eleições 2026, estarão em disputa, nesta ordem de votação: os cargos de deputado federal; deputado estadual; senador (primeira vaga); senador (segunda vaga); governador e vice-governador; e presidente e vice-presidente da República.

Para solicitar o título, basta procurar um cartório eleitoral no estado levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem você mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone, por exemplo. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 também precisam levar o certificado de quitação militar (reservista).