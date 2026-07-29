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Previsão do tempo em Rio Claro aponta temperaturas elevadas e chegada de frente fria, mas especialistas confirmam que não há riscos maiores para o município

A previsão do tempo em Rio Claro indica que o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no estado de São Paulo, mas o cenário muda com a aproximação de uma nova frente fria no decorrer da tarde, que aumenta a nebulosidade e favorece a formação de áreas de chuvas e trovoadas isoladas a partir das regiões oeste, central e sul. As temperaturas seguem elevadas ao longo do dia, com mínima de 12.9°C registrada no campus da Unesp e máxima prevista de 31°C, conforme dados da Estação Meteorológica do CEAPLA/IGCE/UNESP e da Prefeitura Municipal.

Em âmbito estadual, a Defesa Civil emitiu um alerta para a chegada do sistema frontal com chuvas fortes e rajadas de vento que podem superar 70 km/h e alcançar 90 km/h na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista entre quarta (29) e quinta-feira (30).

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Monitoramento meteorológico e orientações de segurança

No entanto, em relação ao município, Carlo Burigo, da Estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro, apontou que não há riscos maiores envolvendo a cidade, embora o monitoramento permaneça ativo diante das variações climáticas.

Apesar de Rio Claro não apresentar riscos maiores com a passagem da frente fria, os órgãos de monitoramento mantêm atenção redobrada às condições atmosféricas e à variação térmica ao longo da semana. Motoristas e pedestres devem ficar atentos durante pancadas de chuva isoladas, evitando áreas arborizadas e estruturas vulneráveis. Em caso de necessidade, a população pode acionar os serviços de emergência locais para suporte e orientações.