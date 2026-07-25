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Fim de semana em Rio Claro começa com instabilidade e pancadas de chuva neste sábado, dando lugar ao sol e tempo firme no domingo

O sábado começou instável em Rio Claro. A manhã será marcada por pancadas de chuva, com acumulado estimado em um milímetro e meio. Ao longo da tarde, o céu continua com muitas nuvens, mas o tempo firme predomina e afasta a possibilidade de chuva já a partir da noite.

Os termofluidos indicam temperatura mínima de 15 graus e máxima de 21, com sensação térmica variando entre 14 e 18 graus. A umidade relativa do ar fica elevada, oscilando de 80 a 99%.

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Já o domingo reserva tempo aberto para os rio-clarenses. O sol aparece durante todo o dia, acompanhado por muitas nuvens apenas no período da manhã. Não há previsão de chuva.

Atenção no trânsito e variação térmica

À noite, atenção redobrada nas estradas e ruas da cidade: há previsão de formação de nevoeiro. A temperatura entra em elevação, registrando mínima de 15 graus e máxima de 24, com a umidade do ar mantendo-se alta, entre 72 e 99%.