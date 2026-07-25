Dia 25 de julho é celebrado o Dia do Motorista

Neste Dia do Motorista (25/07), profissionais encontram apoio para empreender ou buscar oportunidades pelo Banco do Povo, PATs e plataforma Trampolim

Neste sábado (25) é celebrado o Dia do Motorista, profissão essencial para o funcionamento da economia e para a mobilidade da população. Para quem deseja empreender ou conquistar uma vaga no mercado de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferece apoio por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) e da plataforma Trampolim.

Para quem pretende investir no próprio negócio, o Banco do Povo oferece linhas de microcrédito com condições facilitadas para micro e pequenos empreendedores. Os empréstimos variam de R$ 200 a R$ 21 mil, contam com taxas de juros abaixo das praticadas pelo mercado e prazo de pagamento com até 90 dias de carência.

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O microcrédito pode ser utilizado tanto para capital de giro quanto para investimentos fixos, permitindo a aquisição ou melhoria do veículo, manutenção preventiva, compra de pneus, equipamentos de proteção, suporte para celular, capacetes e câmeras de segurança, por exemplo.

Vagas para o setor no Dia do Motorista

Já os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) e a plataforma Trampolim contam com 531 vagas para motoristas e profissionais do setor de transportes, distribuídas por todo o estado de São Paulo. Os interessados podem se candidatar presencialmente em uma das unidades dos PATs espalhadas pelo estado.

Para participar, basta apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho, física ou digital. Já as vagas disponibilizadas pela plataforma Trampolim podem ser consultadas no site oficial (www.trampolim.sp.gov.br). Podem participar candidatos alfabetizados, residentes no Estado de São Paulo e com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com a função.