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Frente fria e área de baixa pressão provocam instabilidade e chuvas em Rio Claro nesta sexta-feira

De acordo com o IPMet, sexta-feira terá tempo instável no estado de São Paulo, devido à formação de uma área de baixa pressão, que reforça a atuação da frente fria no litoral paulista. A previsão do tempo em Rio Claro aponta muita nebulosidade com áreas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento ao longo do dia. Até o momento, foi registrado no campus da Unesp/Bela Vista o acumulado de 5.0mm de chuva. As temperaturas estarão em declínio, com mínima registrada de 14.3°C e máxima prevista de 21°C, conforme dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).

Fim de semana com sol e elevação gradual das temperaturas

Para o final de semana, é esperado que a frente fria afaste-se do estado de São Paulo e o tempo volte a ficar estável na maior parte das regiões paulistas, com predomínio de sol entre poucas nuvens. Ainda assim, há previsão de chuvas pontuais em algumas localidades do estado, principalmente durante a manhã de sábado e a tarde de domingo. As temperaturas estarão em elevação gradual no município.