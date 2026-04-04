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Sol aparece entre nuvens, mas instabilidade climática deve provocar precipitações entre tarde e noite

O fim de semana na região será marcado pela previsão do tempo em Rio Claro, que indica calor e instabilidade, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva entre o período da tarde e da noite.

Neste sábado (04), a temperatura mínima registrada foi de 19°C, enquanto a máxima prevista deve atingir os 30°C. A umidade relativa do ar segue elevada, atingindo 95%. Segundo dados meteorológicos, a probabilidade de chuva para hoje é de 78%, com um acumulado estimado em 4,5 milímetros. O dia teve início com nevoeiro e aberturas de sol, mas a instabilidade ganha força ao longo das próximas horas.

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Condições para o domingo

No domingo (05), as condições da previsão do tempo em Rio Claro permanecem semelhantes às de sábado. Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima também de 30°C.

A umidade do ar permanece em 95%, com 64% de chance de chuva e volume previsto de 2,6 milímetros. O diferencial para o fechamento do fim de semana será a maior presença de nuvens e a possibilidade de precipitações distribuídas em diferentes períodos do dia. As informações são baseadas nos dados do portal Climatempo.