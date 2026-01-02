Imagem ilustrativa

Com temperatura máxima de 29°C, Rio Claro tem previsão do tempo com chuva nesta sexta-feira (02) e alerta emitido pela Defesa Civil para todo o fim de semana

A previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira (02) indica um dia de instabilidade, começando com céu nublado e temperaturas elevadas. Segundo dados do Climatempo, a mínima registrada na cidade foi de 22°C.

Ao longo do dia, os termômetros devem subir, com a máxima atingindo os 29°C. A expectativa é que ocorram pancadas de chuva em diversos períodos, abrangendo tanto o período diurno quanto o noturno no município.

Alerta de temporais da Defesa Civil

Além da chuva prevista para hoje, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta de temporais. O comunicado é válido até o próximo domingo (04) e pede atenção redobrada dos moradores da região.

O alerta meteorológico inclui toda a região de Campinas, área na qual Rio Claro está inserida. A orientação é que a população fique atenta a sinais de alagamentos ou quedas de árvores devido à intensidade das precipitações esperadas.

Condições climáticas para o fim de semana

A instabilidade na previsão do tempo em Rio Claro deve persistir pelos próximos dias conforme o monitoramento climático. As autoridades recomendam evitar áreas descampadas e locais sujeitos a inundações durante os períodos de chuva forte.

O Jornal Cidade segue acompanhando as atualizações dos institutos de meteorologia e as orientações dos órgãos de segurança para manter a população informada sobre as condições do tempo.