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Temperaturas permanecem estáveis em Rio Claro com máxima de 31°C e mínima de 15.4°C registrada na Unesp

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro indica que o céu permanece de claro a parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira (17). No entanto, há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, especialmente nas regiões oeste e sul, em virtude da aproximação de uma frente fria pelo oceano.

As temperaturas devem seguir estáveis na região. No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje foi de 15.4°C, enquanto a máxima prevista para o decorrer do dia é de 31°C.

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Mudanças no tempo durante o fim de semana

Para o sábado (18), a previsão do tempo em Rio Claro aponta uma manhã de céu claro, mas a nebulosidade deve aumentar durante a tarde. Áreas de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas, podem atingir diversos pontos do estado, embora as temperaturas continuem sem grandes variações.

Já no domingo (19), a estabilidade climática retorna à maioria das regiões paulistas. Com o afastamento da frente fria em direção ao Rio de Janeiro, o céu deve ficar parcialmente nublado e sem ocorrência de chuva. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).