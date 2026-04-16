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Massa de ar seco afasta possibilidade de chuva e eleva temperaturas em Rio Claro e região

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quinta-feira (16) indica um dia de céu claro a poucas nuvens e sem probabilidade de chuva em todo o estado de São Paulo. De acordo com o IPMet, essa condição climática é provocada pela atuação de uma massa de ar mais seco sobre o continente, que estabiliza o tempo na região.

As temperaturas seguem o padrão de oscilação térmica, permanecendo amenas entre o período da noite e o início da manhã, entrando em rápida elevação durante a tarde.

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Temperaturas registradas e monitoramento

Segundo dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 13.4°C. Com o predomínio do sol, a máxima prevista para hoje deve atingir os 32°C.

O monitoramento aponta que a baixa umidade relativa do ar é uma característica marcante deste período sob influência da massa de ar seco, demandando atenção dos moradores para a hidratação.