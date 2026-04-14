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Com a atuação de uma massa de ar seco, a cidade registra mínima de 14.9°C e não há previsão de chuva para esta terça-feira (14)

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro indica que o estado de São Paulo permanece com o tempo estável nesta terça-feira (14). O dia deve apresentar céu claro a poucas nuvens e não há expectativa de chuva para o município, em virtude da atuação de uma massa de ar mais seco sobre a região.

As temperaturas seguem amenas durante o período entre a noite e o início da manhã, apresentando gradativa elevação no período da tarde. Segundo dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 14.9°C.

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Condições climáticas na região

Enquanto o interior paulista desfruta de tempo firme, apenas na faixa litorânea do estado há previsão de chuvas fracas e chuviscos. Para Rio Claro, a máxima prevista para hoje deve atingir os 31°C, consolidando uma amplitude térmica característica da estação.

A estabilidade climática é favorecida pela baixa umidade relativa do ar, o que demanda atenção dos moradores para a hidratação constante.