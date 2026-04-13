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Com baixas chances de chuva na região, as temperaturas máximas devem atingir os 31°C nos próximos dias

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro para o início desta semana indica nebulosidade variável e chuvas com trovoadas isoladas em algumas áreas do estado de São Paulo. Essas instabilidades se formam a partir do oeste paulista, porém, a possibilidade de precipitação permanece baixa para o município e região adjacente.

As temperaturas devem continuar apresentando um comportamento típico de outono: momentos mais amenos durante a noite e ao início da manhã, com gradativa elevação no período da tarde.

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Temperaturas registradas e variação térmica

Nesta segunda-feira (13), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 14.8°C. Ao longo do dia, a amplitude térmica se faz presente, com a máxima prevista para hoje alcançando os 31°C em Rio Claro.

Os dados são fornecidos oficialmente pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), que monitora as condições climáticas locais constantemente.