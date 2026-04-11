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Estabilidade meteorológica marca o sábado e o domingo na cidade, com ausência de chuva e nebulosidade variável

A previsão do tempo em Rio Claro para este fim de semana indica condições estáveis, com predomínio de sol entre nuvens e ausência de chuva tanto no sábado (10) quanto no domingo (11). Segundo dados do portal Climatempo, a estabilidade deve marcar o período de descanso dos rio-clarenses.

Neste sábado, o dia será de sol com aumento de nuvens no período da tarde. Durante a noite, o céu permanece bastante encoberto, mas sem previsão de precipitação. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 16 graus, com máxima prevista de 29 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 95%, acompanhada de ventos fracos.

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Condições para o domingo em Rio Claro

No domingo, o cenário meteorológico se mantém semelhante ao dia anterior. A previsão do tempo em Rio Claro aponta sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de maior nebulosidade, inclusive durante a noite.

As temperaturas para o domingo variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 91%, sem qualquer previsão de chuva, garantindo que o tempo permaneça firme durante todo o dia na Cidade Azul.