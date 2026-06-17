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Com massa de ar seco e frio, termômetros em Rio Claro devem registrar máxima de 21°C e mínima de 8,9°C nesta quarta-feira (17)

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 17 de junho, é de estabilidade no estado de São Paulo. A condição climática é influenciada por um sistema de alta pressão que traz uma massa de ar seco e frio para a região. Apenas no litoral norte paulista existe a previsão de chuvas fracas e isoladas, enquanto em grande parte do estado, incluindo Rio Claro, o tempo se mantém firme com a formação de nevoeiros e névoa úmida no início da manhã.

As temperaturas seguem em declínio em todo o território paulista. Em Rio Claro, a estação meteorológica do CEAPLA/IGCE/UNESP, em parceria com a Prefeitura Municipal, registrou a temperatura mínima de 8,9°C no campus da universidade durante a manhã. A previsão para o restante do dia indica que os termômetros devem atingir a máxima de 21°C.

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Monitoramento constante do clima

A rede de dados coletados pelas estações meteorológicas locais reforça a precisão do acompanhamento climático no município. Com a entrada da massa de ar seco, a expectativa é de que a umidade relativa do ar apresente oscilações ao longo da tarde, sendo recomendado que a população mantenha a hidratação constante devido às características do ar frio e seco predominante na estação.