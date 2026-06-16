Daae fará troca de disjuntor na Central de Distribuição

Serviço será feito das 6 às 10 horas. Central de Distribuição precisará ser temporariamente desligada, afetando bairros das regiões do Cervezão e Santa Clara.

Das 6 horas da manhã até às 10 horas desta quarta-feira (17), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro vai desligar a Central de Distribuição de Água Tratada para a execução da troca do disjuntor da cabine de alta tensão, necessário por conta da forte chuva que ocorreu na madrugada de sexta para sábado (13).

A ação será realizada para aproveitar o desligamento das bombas de abastecimento da Central de Distribuição, necessário para a execução do reparo da adutora da Rua 14 na noite desta terça-feira (16) até a tarde de quarta-feira (17). O serviço será feito pela concessionária de energia elétrica da cidade, Elektro, com acompanhamento de equipe do Daae.

Durante o reparo, poderá haver diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões do Cervezão e Santa Clara.

E no reparo da adutora da Rua 14, poderão ter o abastecimento de água reduzido os bairros das regiões do Jd. Primavera, Pq. Universitário, BNH, Jd. Novo Wenzel, Jd. Centenário e Jd. das Palmeiras.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-019-0505.