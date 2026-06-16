Foto: Arquivo JC/Divulgação/PMRC

Concessionária Elektro remove ligações irregulares e Prefeitura discute mudanças temporárias para as feiras

Após a retirada de ‘gatos’ de energia pela Elektro nas praças do Jardim Portugal e do bairro Boa Morte, onde ocorrem as respectivas feiras às quintas e sextas, a concessionária também chegou ao Cidade Jardim. Conforme já confirmado à Farol JC, a Elektro confirmou na segunda-feira (15) a remoção dos cabeamentos irregulares instalados na Praça Tilápias, local das feiras de quarta-feira.

Em nota, a Neoenergia Elektro reforçou que a única maneira segura e legal de obter energia elétrica é por meio de um contrato regular com a distribuidora. A empresa também alertou que a manipulação inadequada de cabos elétricos pode resultar em choque, levando a lesões graves ou fatais.

A Neoenergia Elektro acrescentou que, por ser realizado por pessoas não qualificadas e autorizadas, a fiação pode ficar exposta e representar riscos para toda a comunidade. Essas ligações frequentemente envolvem conexões precárias e inadequadas, o que aumenta significativamente o risco de incêndio, ameaçando vidas e propriedades. A rede elétrica construída pela Neoenergia Elektro segue rigorosos critérios técnicos e de segurança, levando em consideração a dimensão da energia consumida na localidade.

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Mudanças nas feiras

Ainda na segunda-feira (15), uma reunião foi realizada pela Prefeitura de Rio Claro com as secretarias de Agricultura, Administração, Obras, Serviços Públicos, Turismo, Relações Institucionais, gabinete da vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme (MDB), e vereadores, para discutir a situação dos ‘gatos’ nas feiras.

O vereador Hernani Leonhardt (MDB) comunicou, durante a sessão ordinária na Câmara Municipal, que as três feiras (Tilápias, Jardim Portugal e Boa Morte) ocorrerão em conjunto com a Feira do Corujão (Espaço Livre da Vila Martins) nesta terça e sexta-feira.

Para a semana seguinte, por ideia de Hernani, as três feiras ocorrerão em seus respectivos dias (quarta, quinta e sexta) no Espaço Livre da Avenida Visconde, até que a regularização seja finalizada. Na mesma sessão, o vereador Serginho Carnevale (PSD) também destacou a necessidade de regularização, enquanto a oposição criticou o cenário de ‘gatos’ na energia.