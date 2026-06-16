Emerson Calyson Ferreira, de 42 anos, foi atingido por caminhão na marginal da Washington Luís e faleceu após ser socorrido
O motociclista Emerson Calyson Ferreira, de 42 anos, faleceu na noite de segunda-feira (15) na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Ele havia ficado gravemente ferido em um acidente ocorrido na noite de domingo (14) na marginal da rodovia Washington Luís, próximo ao Jardim Centenário.
De acordo com familiares, Emerson retornava para casa após trabalhar como motociclista de transporte por aplicativo. A moto Honda CG 160 Fan que ele conduzia foi atingida na traseira por um caminhão. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro, mas a placa do veículo foi anotada por uma testemunha. Após a colisão inicial, a moto também foi atingida por um segundo veículo que trafegava na via.
Emerson era conhecido em Rio Claro por sua atuação como açougueiro e estava prestes a iniciar um novo emprego em sua profissão de origem. Ele deixa a esposa, Diana, e os filhos Emily, Calyson, Wenderson e Kylie.
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Velório e sepultamento
O velório de Emerson Calyson Ferreira será realizado nesta quarta-feira (17), com início às 9 horas, no Memorial Cidade Jardim. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, às 15 horas.