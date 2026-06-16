Colisão envolvendo múltiplos veículos ocorreu após aquaplanagem; outras pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital
Uma mulher identificada como Simone Augusto Nascimento Sabino, de 49 anos, morreu em um grave acidente registrado na Rodovia Washington Luís, na altura do quilômetro 164 mais 200 metros, em Santa Gertrudes, na tarde de segunda-feira. O acidente ocorreu após um carro aquaplanar e atingir uma caminhonete que já estava capotada às margens da pista.
Segundo o boletim de ocorrência, horas antes do impacto fatal, uma caminhonete, uma carreta e duas motocicletas já haviam se envolvido em acidentes provocados pela perda de controle em razão da pista molhada. A sequência de ocorrências mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar.
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Dinâmica do acidente e investigação
Cerca de duas horas e meia após os incidentes iniciais, o Honda Civic aquaplanou, bateu na defensa metálica e atingiu a caminhonete. Com a força da colisão, Simone, que era passageira do carro, foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.
O motorista do automóvel sofreu ferimentos leves e permaneceu internado. A outra ocupante, que está grávida, também foi levada ao hospital por precaução. A perícia esteve no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas.