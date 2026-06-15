Colisão envolvendo caminhão e moto ocorreu no quilômetro 175 da SP-310; motorista do veículo de carga fugiu do local sem prestar socorro

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, deixou um motociclista em estado grave. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 175,350, sentido Sul (Marginal), próximo ao Posto Confiante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão envolveu três veículos: um caminhão, uma motocicleta e um automóvel. Testemunhas relataram que o caminhão colidiu contra a traseira da motocicleta. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado e o veículo tombou no canteiro lateral. O motorista do caminhão evadiu-se do local imediatamente após o acidente, sem prestar assistência à vítima.

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Dinâmica da ocorrência e estado da vítima

Após a queda da motocicleta, o automóvel que trafegava logo atrás não conseguiu desviar a tempo e colidiu contra o tanque de combustível da moto, que já se encontrava sinistrada na pista de rolamento.

A equipe de resgate da concessionária Eixo SP prestou os primeiros socorros no local. O motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Segundo informações policiais, o estado de saúde da vítima é grave; o homem permanece entubado e passou por procedimento cirúrgico. A Polícia Civil solicitou perícia técnica no local e o caso será investigado para identificar o condutor do caminhão envolvido.