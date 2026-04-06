Temperaturas seguem elevadas em Rio Claro e região

Rio Claro terá máxima de 32°C nesta segunda-feira (06) com possibilidade de chuvas isoladas à tarde

A previsão do tempo em Rio Claro para o início desta semana indica que a frente fria está se afastando do litoral paulista. Segundo dados do IPMet, a segunda-feira (06) começa com céu claro a parcialmente nublado e sem ocorrência de chuva durante o período da manhã em grande parte do estado de São Paulo, com exceção da faixa litorânea.

No entanto, a estabilidade não deve durar o dia todo. A partir da tarde, pancadas de chuva, que podem ser ocasionalmente fortes, voltam a se formar em diversas regiões paulistas, incluindo a área de Rio Claro.

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Temperaturas e registros meteorológicos

As temperaturas continuam elevadas na região. De acordo com a Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 18.5°C. A máxima prevista para esta segunda-feira é de 32°C.

A orientação para os moradores é atenção redobrada com as pancadas de chuva isoladas típicas do verão, que costumam ocorrer após períodos de calor intenso.