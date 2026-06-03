Dia de sol em Rio Claro

Imagem ilustrativa

Sistema de alta pressão garante tempo firme na região nos próximos dias, mas temperaturas seguem baixas ao amanhecer

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro indica que um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no interior do estado de São Paulo durante os próximos dias. A região terá predomínio de sol, pouca nebulosidade e baixos índices de umidade do ar.

As temperaturas seguem estáveis em todo o município, apresentando valores mais baixos nas primeiras horas do dia. Na manhã de hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 11.1°C, enquanto a máxima prevista para a tarde é de 26°C.

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Tendência do tempo estável para o fim de semana

É esperado que esse sistema de alta pressão mantenha a condição de tempo estável com céu claro e sem previsão de chuva para todo o estado de São Paulo de sexta-feira a domingo, com temperaturas estáveis. Os dados foram fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).

Por outro lado, no litoral paulista, o cenário é diferente: a circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente mantém a formação de muita nebulosidade, com previsão de chuvas fracas e isoladas.

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