Último acidente registrado há pouco mais de 10 dias no trecho. Motorista de 25 anos sobreviveu e segue internado

Radar e lombadas ajudarão a reduzir velocidade no trecho. Imprudências têm causado acidentes, diz Mobilidade Urbana. Guard-rail é motivo de debate na Câmara

Um grave acidente registrado recentemente na Estrada Vicinal que liga Rio Claro ao Distrito de Ajapi, com um jovem de 25 anos sendo socorrido após colisão envolvendo três carros, motivou debate sobre a manutenção daquela importante via pública. Há anos que ocorreu a instalação de defensas metálicas (guard-rail) no entorno do começo da pista, ainda no Distrito Industrial de Rio Claro – o que faz com que o trecho não tenha acostamento num raio de 800 metros.

Após o acidente, na semana passada, vereadores da Câmara Municipal falaram da necessidade de se ter atenção no trecho, sobretudo, quanto à possibilidade de retirada do guard-rail. Requerimentos foram protocolados pelos vereadores Serginho Carnevale (PSD), Rafael Andreeta (Republicanos) e Fernando do Nordeste (PSD), pedindo providências e por mais segurança.

Em debate no plenário, o líder do Governo Gustavo, Serginho lembrou que anos atrás já havia sido falado que a Prefeitura tem o “poder” de intervir na estrada vicinal incluindo a retirada do guard-rail. Foi em 2018 que começou a obra e em 2023 o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Governo do Estado de São Paulo, concluiu a recuperação do asfalto da vicinal desde o Distrito Industrial de Rio Claro até a entrada da cidade de Corumbataí, passando por Ajapi e Ferraz.

Consultado, o DER-SP informou na sexta-feira (29) que o trecho é de responsabilidade da administração municipal. Que em maio de 2023 concluiu obra de recuperação do pavimento e outras melhorias, realizadas na vicinal a partir de convênio firmado entre a Prefeitura de Rio Claro e o DER-SP, incluídas as defensas metálicas, instaladas para reforçar a segurança, segundo as diretrizes definidas pela Norma ABNT NBR 15.476 – utilizada em obras de fundações, túneis, barragens e contenções.

“Com a entrega da obra e o encerramento do convênio, a responsabilidade pela manutenção da vicinal e por eventuais novas intervenções voltam a ser do município”, acrescentou o órgão ao Jornal Cidade. Consultada, a Prefeitura de Rio Claro comunicou através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana que irá intervir no trecho para melhoria da segurança.

Segundo o secretário Vinícius Sossai, estão em andamento a instalação de radar para redução de velocidades e duas lombadas. “De um lado é mata fechada, do outro postes que levam energia para grandes empresas. Pensamos que cabe a abertura de uma área de escape em caso de necessidade, mas não para deixar caminhões entrarem de forma ilegal ou clandestina”, explica.

Sossai comenta que foi conversado com os vereadores sobre a necessidade de redução de velocidade do local e que as métricas utilizadas pelo DER-SP para a instalação do guard-rail são importantes. “Ali não é lugar de ultrapassagem. Vamos reduzir a velocidade daquela via, que tem alta frequência de motoristas”, conclui.