Pinacoteca municipal fica no Casarão da Cultura

A prefeitura de Rio Claro vai realizar reparos no telhado do Casarão da Cultura para reativar a pinacoteca municipal Pimentel Jr, instalada no local. A iniciativa faz parte das ações de reabertura dos espaços culturais pela nova gestão municipal e o objetivo é que a pinacoteca esteja reaberta até o final deste mês.

O Casarão da Cultura fica na Rua 7 com Avenida 3, Centro e, segundo o Secretário de Cultura, Professor Dalberto, “a cidade perde muito com a pinacoteca fechada, pois no local há uma tradição de efervescência cultural com exposições, shows musicais e sarais literários”, enumera. “Todas as gerações devem conhecer a produção artística de qualidade internacional disponível na pinacoteca de Rio Claro, uma valiosa opção para quem quer entender a força transcendental da arte no espírito humano”, acrescenta.

Na pinacoteca Pimentel Jr pode ser encontrada uma grande diversidade de telas, aquarelas, esculturas e desenhos. Destacam-se obras da arte clássica figurativa e do início do movimento modernista com destaque para nomes como Ilara Machado, Guerino Grosso e Vilmo Rosada.

Desde o início deste ano a prefeitura reabriu as bibliotecas do Cervezão e do CEU Mãe Preta, além do estúdio público municipal. “Estamos promovendo a reabertura desses espaços de maneira segura, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19”, destaca o secretário da Cultura de Rio Claro.