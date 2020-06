Novas melhorias estão sendo providenciadas pela prefeitura no Lago Azul de Rio Claro, uma das principais referências em lazer e convivência do município. Nesta semana teve início a implantação de calçamento em pista na orla do parque, iniciativa que dará mais segurança para quem faz caminhadas no interior do Lago Azul e deixará o espaço mais bonito. “Esse cartão-postal rio-clarense tem recebido grande atenção de nosso governo, pois todas as semanas é visitado por milhares de pessoas, especialmente aos sábados e domingos”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, que acompanhou o início das obras na quarta-feira (10). “Infelizmente, a pandemia do coronavírus nos obrigou a fechar temporariamente o Lago Azul ao público, mas a atenção e trabalho para melhorar o parque cada vez mais não param”, acrescenta.

O secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima, que juntamente com o vereador Hernani Leonhardt acompanhou o prefeito no Lago Azul, explica que o revestimento da pista está sendo feito com blocos. “É um trabalho de, no mínimo, três meses, e vai melhorar muito as condições de caminhada no interior do parque”, observa. O investimento total é de R$ 276.851,74, com a maior parte dos recursos oriundos do governo federal a partir de emenda parlamentar do deputado federal Nelson Marquezelli, por intermédio do vereador Hernani Leonhardt. Desse montante, R$ 222.857,14 são de repasse federal e R$ 53.994,60 de contrapartida da prefeitura.

Essa e outras várias melhorias que a prefeitura está providenciando para o parque somente estão sendo possíveis porque a atual administração conseguiu regularizar o terreno do Lago Azul, obtendo a escritura da área por meio de ação judicial de usucapião. Depois de décadas em condição irregular, o Centro Cultural “Roberto Palmari” e toda a área do Lago Azul agora passou a pertencer legalmente ao município.