Prefeitura diz que não multará quem passou em semáforo desligado no Sábado (4)

No último sábado (4), após a chuva intensa que atingiu Rio Claro na data, um semáforo localizado na Avenida Tancredo Neves, em frente à Rodoviária, sofreu danos e ficou desligado por um período. Muitos condutores que passaram pelo trecho questionaram se o radar que fica naquele semáforo estava funcionando e se multas seriam aplicadas.

Procurado pelo Jornal Cidade, o vice-prefeito e secretário de segurança, Marco Antonio Bellagamba, se pronunciou sobre a situação e colocou o poder público à disposição da população para esclarecimentos.

“Naquela noite, devido às fortes chuvas, houve várias quedas de árvores e devido aos ventos fortes alguns semáforos foram avariados devido à força dos ventos, além da queda de energia em vários pontos, que impediram o funcionamento de Semáforos que contam com os equipamentos de Avanço semafórico, de faixa e de velocidade, que por sua vez logicamente, se o semáforo não estiver funcionando, o Equipamento de Avanço e de Velocidade, também não funciona”, explica Bellagamba, que ainda ressalta que a Prefeitura “trabalha dentro da legislação existente e com o objetivo preventivo voltado a preservação da vida, seja na área da segurança pública, quanto na segurança do trânsito. As pessoas que se sentirem prejudicadas ou não entenderem a explicação, estamos à disposição para prestar todo tipo de esclarecimento”.