Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Prefeito assinou decreto que cria o programa Governo Digital

A partir desta semana a população de Rio Claro tem maior facilidade para solicitar serviços à prefeitura. O prefeito Gustavo assinou decreto, que foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira (24), criando o programa Governo Digital de Rio Claro.

“Estamos dando mais um passo para nos aproximar dos cidadãos e facilitar a vida das pessoas. É mais uma ação para tornar Rio Claro uma cidade mais moderna e eficiente, atendendo Lei do Governo Digital aprovada pelo governo federal”, afirma Gustavo.

Para solicitar serviços da prefeitura o cidadão deverá acessar a central de atendimento digital, o Cadu, que é aplicativo para celulares e outros dispositivos móveis baixado gratuitamente nas plataformas de distribuição de aplicativos como App Store, Google Play Store e outras.

O Cadu já funciona no setor de saúde, com o agendamento de consultas, e vai ser estendido para todas as demais secretarias municipais. “O setor da educação será o próximo a adotar o Cadu. Todas as matrículas dos alunos começam a ser feitas pelo aplicativo”, informa o prefeito Gustavo. Os pais de alunos já foram orientados a fazerem o cadastro no aplicativo.

Nos próximos meses, outras secretarias municipais também passarão a receber solicitações de serviços pelo aplicativo Cadu, incluindo os pedidos de iluminação pública, fechamento de buracos em vias públicas, matrículas em atividades esportivas e serviços sociais. A adoção de animais já pode ser solicitada pelo aplicativo.