População deve ficar atenta quanto a procedência de bebidas

Segundo apuração da Vigilância Sanitária, o paciente comprou um whisky na capital paulista

A terceira morte na Grande São Paulo por suspeita de consumo de bebidas contaminadas por metanol foi confirmada nesta segunda-feira (29) pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Trata-se do segundo caso fatal na cidade. Um outro óbito foi registrado na capital paulista.

Pela nota da prefeitura de São Bernardo, um homem de 45 anos morreu no sábado (27) após ter sido atendido em hospital particular. Outro homem morreu em 24 de setembro, após atendimento no hospital de urgência da cidade.

Ainda segundo a nota, o Instituto Médico Legal da cidade investiga se a causa das mortes foi realmente a contaminação pelo metanol.

Já a prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal de Saúde, disse em nota que está monitorando o cenário de intoxicação.

Alerta

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou um alerta nessa sexta-feira (26) após o estado de São Paulo registrar casos de intoxicação por metanol, nos últimos 25 dias, pelo consumo de bebida alcóolica adulterada.

Os casos foram considerados fora do padrão por terem ocorrido em um curto período de tempo e também pela relação com ingestão de bebida alcóolica.

Limeira

A Secretaria de Saúde de Limeira informou, na tarde desta segunda-feira (29), a confirmação de intoxicação por metanol. Inicialmente, o diagnóstico tinha sido descartado com base em um primeiro exame. Contudo, após a chegada de novos resultados, o Departamento de Vigilância em Saúde confirmou o resultado positivo para intoxicação por metanol.

Segundo apuração da Vigilância Sanitária, o paciente comprou um whisky na capital paulista em 16 de setembro e, no mesmo dia, participou de um churrasco com amigos. No dia seguinte, ele e a esposa passaram mal e procuraram atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento.

Em 18, ela melhorou e o quadro de saúde do homem se agravou, levando-o a retornar ao hospital. Ele foi atendido na Santa Casa, onde precisou ser intubado e permaneceu internado na UTI.

Nesta segunda-feira (29), recebeu alta da UTI, foi transferido para a enfermaria e não corre mais risco de morte.